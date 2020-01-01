Ronaldinho hapishanedeki maçta şov yaptı
Yorum()
Santiago Ravidlas
1 haftadır Paraguay'ın Asuncion kentindeki Agrupacion Especializada'da tutuklu halde bulunan Ronaldinho, hapishanedeki diğer mahkumlarla birlikte futsal maçına çıktı.
Paraguay gazetelerinden Hoy'un haberine göre hapishanede düzenlenen futbol turnuvasına katılmama kararı alan Ronaldinho'nun futsal davetini kabul ettiği belirtildi.
Gazetenin muhabirlerinden Ivan Leguizamon'un edindiği bilgiye göre Paraguay ekiplerinden Sportivo Luqueno'nun tutuklanan eski başkanı Fernando Gonzalez Karjallo'nun takımında mücadele eden Ronaldinho, takımının 11-2 kazandığı maçta 5 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.