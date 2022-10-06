Brezilyalı yıldız, sahada olduğu kadar gece hayatında da oldukça hareketliydi.

Ronaldinho, Brezilya'nın sambasını sahaya en iyi şekilde uyarlayan oyuncuların başında geliyor.

İkonik Brezilya ve Barcelona efsanesi, dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca futbolseverin güzel oyuna aşık olmasının nedenlerinden birisi oldu.

Uzun topları, büyülü becerileri, ünlü ışıldayan gülümsemesi veya kutlama dansları olsun, çok yönlü oyunuyla taraftarları hipnotize ediyordu.

Ronaldinho ne istedi?

Ancak Ronaldinho'nun dans ve parti sevgisi o kadar güçlüydü ki düzenli olarak parti yapmasına izin verilebilmesi için sözleşmesine bir "gece kulübü maddesi" eklenmesini istedi.

İnanılmaz bir şekilde, son kulüplerinden biri olan Flamengo, dehasına o kadar hayran kaldı ki yıldız futbolcunun parti isteğini kabul etti.

beIN Sports'ta yer alan habere göre, Flamengo'nun haftada iki gece Ronaldinho'nun parti yapmasına izin verdi.

Ne söylendi?

Partilere olan tutkusu futbol kariyerinin ilk yıllarına kadar uzanıyor. Paris Saint-Germain'den eski takım arkadaşı Jerome Leroy, Brezilyalı yıldızın antrenmanlara nadiren katıldığını iddia etti.

Leroy, "Ronaldinho, haftanın herhangi bir günü antrenman yapmazdı ve cumartesi günü maç için cuma günü ortaya çıkardı.

"Bence her gece dışarı çıkan Romario'nun adımlarını takip etmeye çalışıyordu, ama aynı başarıyı elde edemedi" dedi.

1 kez Ballon d'Or kazanan süperstar, AC Milan ile üç yıllık bir görev süresinin ardından anavatanı Brezilya'ya döndü.

Milan formasıyla çıktığı 95 maçta 26 gol atarken 29 asistle katkısında bulundu.

Öte yandan Ronaldinho'nun San Siro'da kaldığı süre boyunca İtalyan gece hayatına olan sevgisini de herkesin hatırlayacağı cinsten...