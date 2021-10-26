Ronald Koeman, Yusuf Demir'i sildi!

Barcelona'da sezona çok iyi bir başlangıç yapan Türk asıllı oyuncu Yusuf Demir, son haftalarda formaya hasret.

Barcelona'nın sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Yusuf Demir, son haftalarda süre bulmakta zorlanırken İspanyol basınından Sport, Türk asıllı oyuncunun Ronald Koeman'ın gözünden düştüğünü öne sürdü.

Katalan ekibinin son beş maçında hiç süre alamayan Yusuf, yaz aylarında B takım kadrosunu güçlendirmek için transfer edilmişti.

Potansiyeli ve hazırlık kampındaki yüksek performansıyla A takım kadrosuna dahil edilen 18 yaşındaki Dembele, Agüero ve Ansu Fati gibi isimlerin sakatlıkları nedeniyle sahalardan uzak kaldığı bölümde takımda yer etmeyi başarmış ve 11 numaralı formayı almıştı.

Barcelona'nın 11 milyon euroluk opsiyonu kullanmasına da kesin gözüyle bakılıyordu.

Risk almıyor iddiası

Buna rağmen birkaç ay sonrasında sakatlıkları geçen oyuncuların takıma dönmesiyle birlikte forma şansı azalan Yusuf, teknik direktörünün kendisine duyduğu güveni de kaybetti.

Kulüp içerisinden bir kaynak Sport'a yaptığı açıklamada genç oyuncunun üzerindeki baskının kendisini olumsuz etkilediğini belirtirken, Yusuf'un risk almadan sürekli kısa paslı bir oyunu tercih ettiğini ve formayı almaya çalışmadığını öne sürdü.

Rapid Wien'den 500 bin euroluk kiralama bedeliyle transfer edilen Yusuf, yüksek potansiyeliyle Avrupa futbolunun önümüzdeki yıllarında adından en çok söz ettirecek isimlerden biri olarak gösteriliyor. Genç yaşına rağmen milli takım forması da giyen Yusuf, tercihini Türkiye yerine Avusturya Milli Takımı'ndan yana kullanmıştı.

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