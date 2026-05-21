"Ronald Koeman, Studio Voetbal'a konuk olduğunda masaya oturmayacağım"

Jeroen Stekelenburg, milli takım teknik direktörü Ronald Koeman ile “tamamen profesyonel bir ilişki” sürdürüyor. NOS’un Oranje muhabiri, haftalık Panorama dergisine verdiği röportajda bunu dile getirdi.

Dünya Kupası'nın arifesinde Stekelenburg ile kapsamlı bir röportaj yapıldı. Önümüzdeki ay gazeteci, Hollanda milli takım kadrosuyla her gün temas halinde olacak, ancak bu bir bağ oluşturmuyor.

Stekelenburg, bunun profesyonel bir ilişki olduğunu söylüyor. "Sadece el sıkışıyoruz ve sonra o yoluna devam ediyor."

"Bazen bir oyuncuyla röportaja yeni başlamış oluruz, örneğin Memphis Depay ile, o zaman Koeman röportaj yapmadan önce onu dinlemek ister. Böyle anlarda birbirimize pek bir şey söylemeyiz, çoğunlukla sessizlik hakimdir."

"İlişkimiz tamamen profesyonel, o kadar profesyonel ki, o Studio Voetbal'a konuk olduğunda masaya oturmam," diyor Stekelenburg.

Stekelenburg, milli takım teknik direktörüyle ilişkisini temiz tutmak istiyor. “İki yıl önce, Almanya’daki Avrupa Şampiyonası’ndan önce, Andere Tijden Sport, 1988’de o zamanki Batı Almanya’da kazanılan Avrupa Şampiyonası hakkında bir bölüm hazırladı.”

“Orada da yer almıyorum, en fazla bağlantılar kuruyorum. Çünkü iki ay sonra Avrupa Şampiyonası için yine onunla birlikte Münih’teyken, Koeman ile anıları yad etmek bana doğru gelmez,” diye bir örnek vererek sözlerini tamamladı Stekelenburg.