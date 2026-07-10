Valentijn Driessen’in Ronald Koeman’a yönelttiği sert sorular hâlâ gündemde. Ronald Koeman junior, De Telegraaf gazetesi muhabirini saygısızlıkla suçladıktan sonra, konu Het Oranje Café programında tartışıldı. Programda Marcel van Roosmalen ve Danny Blind’in tamamen farklı bir sonuca vardıkları ortaya çıktı.

Driessen, Fas ile oynanan ve kaybedilen Dünya Kupası maçı (1-1, penaltılarda 2-3) sonrasında, milli takım teknik direktörünün görevden alınması olasılığını defalarca sordu. Koeman junior buna sert bir şekilde tepki gösterdi ve saygısızlık yapıldığını söyledi.

“Onun baban olduğunu ve bu yüzden daha hassas davrandığını anlıyorum, ama milli takım teknik direktörü hakkında her şeyi söyleyebilirsin,” diyen Van Roosmalen, Koeman junior’ın eleştirisine katılmıyor. Ona göre Oranje yirmi yıldır çekici bir futbol oynamıyor, ancak gazeteciye göre bu durumun tek sorumlusu Zaandamlı teknik direktör değil. “Ancak Koeman junior’ın tepkisini oldukça alıngan buluyorum,” diyor.

Van Roosmalen’e göre, milli takım teknik direktörüyseniz hakkınızda her şey söylenebilir. Sunucu Sam van Rooyen daha sonra Driessen’in Koeman’ın olası görevden alınmasını sorgulamaya devam ettiğini vurguluyor. “Bu durum bir ara sona ermez mi? Yoksa ermez mi?” diye soruyor. “Bana kalırsa Driessen soru sormaya devam edebilir. Bu pek de kişisel bir mesele değil, değil mi?” diye yanıtlıyor Van Roosmalen.

Blind de konuyla ilgili görüşünü dile getiriyor. Telstar kalecisiyle aynı fikirde. “Sürekli dırdır edip bir şeyler koparmaya çalışmamalısın. Bir noktada bunu bırakmalısın,” diyor. Blind ayrıca, Koeman’ın milli takım teknik direktörlüğündeki geleceği hakkında daha sonra düşüneceğini zaten açıkça belirttiğini vurguluyor.

“Bütün bunları sorabileceğine katılıyorum, çünkü bu da gazeteciliğin bir parçası. Ama bana göre bu şekilde olması gerekmez,” diyor Blind. Ardından Driessen eleştirilere maruz kalıyor. “O, bir Louis van Gaal tarzı tepki bekliyor. Ama Valentijn Driessen sadece Valentijn Driessen için orada. Mümkün olduğunca uzun süre gündemde kalmak istiyor.”

“O, olabildiğince kışkırtıcı bir şekilde konuşuyor, bu onun alamet-i farikası,” diye ekliyor Van Roosmalen. Blind de buna katılıyor. Sonunda De Telegraaf gazetesi muhabiri, basın toplantısında aradığı şeyi elde etti: Koeman, bir gün sonra Hollanda milli takımının teknik direktörlüğünden ayrıldığını açıkladı.