Ronald Koeman Jr., geleceği hakkında hiç beklenmedik bir karar verdi

Ronald Koeman Jr., Telstar ile olan sözleşmesini nihayet uzattı. Bu haber, Beyaz Aslanlar tarafından resmi kanallar aracılığıyla duyuruldu.

31 yaşındaki kaleci, yurtdışına transfer olmayı planlıyordu ancak sonunda VriendenLoterij Eredivisie'de kalmaya karar verdi.

Koeman, önümüzdeki iki sezon boyunca da Telstar'ın kalesini koruyacak. Son beş sezonda 160 resmi maça çıktı.

Özellikle geçtiğimiz yıl yaptığı katkı çok büyüktü. Koeman, FC Volendam ile oynanan deplasman maçında galibiyet golünü penaltıdan atarak kulüp tarihine adını yazdırdı ve Telstar’ın ligde kalmasına belirleyici bir katkı sağladı.

O maçın ardından Koeman, FC Utrecht ve Real Valladolid gibi çeşitli kulüplerle anıldı.

Anthony Correia ile birlikte gitmek ya da İspanya’da bir maceraya atılmak yerine, Koeman Telstar’da sahip olduklarına değer veriyor.

Velsen-Zuid’da, bu yaz sc Heerenveen’den transfer olan yeni teknik direktör Henk Brugge’nin yönetiminde kaleci olarak görev yapacak.