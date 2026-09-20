Ronald Koeman Jr.’dan 13. dakikadaki anlamlı jest sonrası duygusal anlar

Ronald Koeman junior, AZ - Telstar maçının 13. dakikasında oldukça duygusal anlar yaşadı. Zira AFAS Stadı tribünlerinden bir dakika boyunca alkış yükseldi. Bunun nedeni, Bartina Koeman’ın 65 yaşında hayatını kaybetmesiydi.

Bartina Koeman, uzun süren bir hastalığın ardından geçen hafta hayatını kaybetti. Aile, çarşamba günü Ronald ve Bartina Koeman’ın yer aldığı bir fotoğrafla birlikte Instagram’da, "Büyük bir üzüntüyle ama aynı zamanda büyük bir gurur ve sevgiyle, benim güzel eşime, hepimizin biricik annesine ve büyükannesine veda ediyoruz" diye yazdı.

Ronald Koeman junior ise birkaç gün sonra AZ deplasmanında sahaya çıkma kararı aldı. Teknik direktör Henk Brugge, ESPN kameralarına yaptığı açıklamada, "Şartlar göz önüne alındığında durumu iyi" dedi.

Telstar teknik direktörü, kalecinin AZ karşısında kalede yer almasının nedenini ise, "Bu hafta futbolda bir çıkış yolu bulabildi. Ve ne pahasına olursa olsun oynamak istedi" sözleriyle açıkladı.

Brugge, "Onun için elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorsunuz. Çünkü hepimizin istediği şey aslında o kadar da önemli değil. En önemlisi, Ronald’ın ailesi ve yakınlarının birlikte güzel bir veda yaşayabilmesi" ifadelerini kullandı.

Ronald Koeman junior, kısa süre önce SC Cambuur karşısında iki penaltı golü atmıştı. Böylece Telstar, Frizyalı yükselen ekip karşısında son anda 1 puanı kurtardı: 2-2.