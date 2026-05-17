Ronald Koeman Jr., 88. dakikada Telstar'ın büyük kahramanı oldu

Telstar, gelecek sezon da Vriendenloterij Eredivisie'de yer alacak. FC Utrecht'e transfer olan Anthony Correia'nın takımı, doğrudan rakibi FC Volendam'ı 1-2 mağlup etti ve bu sonuç, on dördüncü sıraya yerleşmek için bile yeterli oldu. Volendam ise on altıncı sırada yer alarak play-off finalinde Willem II ile karşılaşacak.

Volendam kendi sahasında hızlı bir başlangıç yaptı: Anthony Descotte, Telstar'ın zayıf savunmasının ardından ikinci dakikada sol köşeye gol attı. Ev sahibi takım kan kokusunu aldı ve Benjamin Pauwels ile konuk takımın yarı sahasında düzenli olarak tehlike yarattı.

Telstar, erken gelen bu darbeye boyun eğmedi ve Eredivisie'nin alt sıralarında oynanan bu önemli mücadelede yavaş yavaş geri döndü. Bu arada Descotte, uyanık Ronald Koeman junior tarafından durduruldu. Volendam'ın üstünlüğü, devre bitiş düdüğünden bir dakika önce ortadan kalktı. Danny Bakker, Jeff Hardeveld'in serbest vuruşunu iyi değerlendirdi ve kaleci Roy Steur'u havada geçerek golü attı.

Bu gol, yağmurlu Volendam'da çok heyecanlı bir ikinci yarıya zemin hazırladı. Descotte, devre arasından birkaç dakika sonra gol pozisyonuna girdi, ancak Koeman'ı geçemedi. Rick Kruys, bir saat sonra Henk Veerman'ı oyuna sokarak, Kuzey Hollanda derbisinin son dakikalarında Telstar karşısında daha fazla fiziksel güç sergilemeyi amaçladı. Birkaç dakika sonra, takımdan ayrılacak olan Robert Mühren oyuna girdi.

Volendam, Telstar'ı geriye itti ve Descotte'nin yakın mesafeden çektiği şut Koeman tarafından kurtarıldı. Balıkçı köyünden gelen kulübün taraftarları, son çeyreğe girilirken Volendam'ı bir kez daha desteklemeye başladı. Telstar için asıl önemli olan, toplu bir şekilde savunmaya devam etmekti, çünkü artık hücumdan pek bir şey çıkmıyordu.

Seyrek ataklara rağmen Telstar, maçın bitimine birkaç dakika kala skoru 1-2'ye getirdi. Yannick Leliendal, ceza sahası kenarında talihsiz bir faul yaptı ve VAR kontrolünün ardından top penaltı noktasına gitti. Şaşırtıcı bir şekilde, penaltıyı Koeman kullandı ve topu sağ alt köşeye gönderdi. Tabii ki Telstar'da büyük sevinç yaşandı, ancak Volendam gibi onlar da sahaya atılan bardaklar nedeniyle bir süre sahadan çekildi.

Maçın yeniden başlamasının ardından Telstar artık zorlanmadı. Correia, Velsen-Zuid ekibini Eredivisie'de geride bırakırken, hayal kırıklığına uğrayan Volendam ise ligde kalmak için Willem II ile oynayacağı iki maçlık seriye hazırlanıyor.