Ronald Koeman, Joey Veerman'ın alaycı sözlerine yanıt verdi

Ronald Koeman, Joey Veerman’ın dikkat çeken reklam kampanyasına ilk kez yanıt verdi. PSV’nin orta saha oyuncusu, Hollanda milli takımının Dünya Kupası açılış maçından bir gün önce, De Telegraaf gazetesinde tam sayfa bir ilan vererek milli takım teknik direktörüne sert çıkıştı. İlanda yer alan “denim with true character” sloganı, daha önce karakteri hakkında yaşanan tartışmaya açıkça atıfta bulunuyordu.

Japonya ile oynanacak ilk Dünya Kupası maçı öncesindeki basın toplantısında Koeman'a doğal olarak Veerman'ın bu eylemi hakkında sorular yöneltildi. Ancak milli takım teknik direktörü bu konuyu dert etmiyor gibi görünüyordu ve konuya gülümseyerek yanıt verdi.

Koeman, "Muhtemelen bundan biraz para kazanmıştır, bu da onun için güzel bir şey" dedi. "Geri kalanı için, gayet iyi, ben buna gülebiliyorum."

Basın toplantısında dikkatler daha sonra Dünya Kupası'na ve Hollanda'nın Japonya ile oynayacağı ilk maça yöneldi. Koeman, Memphis Depay'ın ilk 11'de yer alabileceğini doğruladı. Corinthians'ın forveti son dönemde fiziksel rahatsızlıklarla boğuşuyordu, ancak milli takım teknik direktörüne göre büyük ilerleme kaydetti.

“Son iki gün içinde nasıl başlayacağımızı netleştirdik. Memphis formda ve ilk 11’de başlayabilir,” dedi Koeman.

“Hazırlık döneminden bu yana belirgin ilerleme kaydettiği için mutluyuz. Durum iyi görünüyor. O, uzun zamandır Hollanda milli takımı için önemli bir isim ve bu Dünya Kupası’nda elde edilecek olası başarının bir parçası.”