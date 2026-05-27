Ronald Koeman'ın Memphis Depay'e çok net bir mesajı var

Ronald Koeman, sakatlık sorunlarına rağmen 26 kişilik Dünya Kupası kadrosunda Memphis Depay'a yer ayırdı. Hollanda Milli Takımı teknik direktörü, Çarşamba günkü basın toplantısında Oranje ve Corinthians'ın forvet oyuncusu hakkındaki tüm söylentilere değindi.

"Geçen hafta sonu yine yarım saat oynadı. Bu, sizin tarafınızdan sevinçle karşılanmış olmalı," diye soruldu Koeman'a Çarşamba günü Oranje'nin kesin Dünya Kupası kadrosu hakkında düzenlenen basın toplantısında.

"Şey, ben biraz daha erken sevinmek isterdim. Bunun daha önce gerçekleşmesini," diye Oranje'nin tüm zamanların en golcü oyuncusu etrafındaki coşkuyu hemen yatıştırdı milli takım teknik direktörü. "Ama bu gece, en azından Memphis'ten anladığım kadarıyla, ilk 11'de oynayacak. Yani evet, bekleyip göreceğiz."

Memphis, Çarşamba gecesi Perşembeye karşı Copa Libertadores'da Arjantinli Platense ile karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta sonu Atlético Mineiro'yu 1-0 yendiler ve Memphis 60. dakikada oyuna girdi.

Koeman daha sonra Memphis'in form durumuna değindi ve forvetin sakatlıklarla boğuştuğu 2024 Avrupa Şampiyonası konusunda kendi hatasını kabul etti. "Bu konuda fikrim değişti. Çünkü 2024 Avrupa Şampiyonası'ndan sonra şöyle düşündüm: Onu ilk 11'de başlatmakla doğru mu yaptım?"

"Yani bu mümkün olabilir. Eğer durumun hala aynı olduğunu düşünürsem, o zaman farklı bir yol izleyeceğim," diyen milli takım teknik direktörü, hemen ardından Donyell Malen'in Hollanda milli takımının kapısını "çaldığını" duydu. "Malen benim ilk forvetimdir diyebilir misiniz? Ve Memphis bunun için mücadele etmelidir, tersi değil."

"Her şey mümkün," diye yanıtladı Koeman diplomatik bir şekilde. "Malen bir zamanlar forvet olarak ilk kez sahaya çıkmıştı. Benim takımımda da. Nitelikleri ve AS Roma'nın oyun tarzı göz önüne alındığında. Bu rol ona çok yakışıyor. Son vuruş ve derinlik aramakta harika."