Ronald Koeman, Hollanda - Özbekistan maçının başrol oyuncusuna sert eleştirilerde bulundu: "Eğer seviye buysa..."

Ronald Koeman, Özbekistan'a karşı zorlu bir galibiyetin (2-1) ardından görevli hakemden pek memnun değildi. Milli takım teknik direktörü, NOS ile yaptığı röportajda Alyssa Pennington hakkında eleştirel açıklamalarda bulundu.

Hollanda, ilk yarıda penaltıdan öne geçti. Cyrensio Summerville, arka çizgide düşürüldü ve Pennington penaltı kararı verdi. Cody Gakpo, 11 metreden golü kaçırmadı.

Kısa süre sonra Donyell Malen büyük bir şut fırsatı yakaladı, ancak ayağı kesildi. Ancak Oranje'nin forveti, söz konusu faul için penaltı kazanamadı.

İkinci yarıda Oranje için her şey ters gitmeye başladı. Guus Til, ceza sahasının hemen dışında elle oynadı ve Pennington'dan kırmızı kart gördü. Ancak bu kartın Dünya Kupası'na bir etkisi olmayacak.

Maçın son dakikalarında Jan Paul van Hecke, bir korner vuruşunda kurallara aykırı bir şekilde düşürüldü. Pennington penaltı noktasını gösterdi ve Oranje maçı kazandı.

Maçın ardından Koeman, kadın hakemden hiç de memnun değildi. “Dünya Kupası'nda da bu seviye olacaksa... Summerville'e yapılan faulün (penaltı sırasında, ed.) sadece sarı kartla cezalandırıldığını ve ardından Til'in kazara koluna çarpan bir top yüzünden kırmızı kart gördüğünü düşünürsek...”



