Ronald Koeman, Hollanda - Fas maçı sonrası oldukça sert çıktı: 'Umurumda bile değil...'

Ronald Koeman, Fas karşısında beş savunmacıyla sahaya çıkma konusundaki dikkat çekici kararından pişman değil. Hollanda milli takımının teknik direktörü, maçın ardından NOS’a verdiği röportajda böyle konuştu.

Meksika'da Tijjani Reijnders, savunmayı daha istikrarlı hale getirmesi beklenen Nathan Aké'ye yerini bırakmak zorunda kalmıştı.

Koeman, bunun hâlâ iyi bir seçim olduğunu düşünüyor. “Buna olumlu bakıyorum. Bunun dışında bu konu hakkında konuşmak pek istemiyorum. Kendimizi suçlayacak bir şey yok, oyuncuların ne kadar bitkin olduğu da bunu gösteriyor. Bir hayalimiz vardı.”

Röportajın ilerleyen bölümlerinde Koeman yine de ek açıklamalar yapmak zorunda kaldı. “Elbette daha iyi yapılabilecek şeyler var ve bizim de bazı anlarda çok geriye çekildiğimizi gördüm. Artık rakibe baskı kuramıyorduk, ama savunmamız da iyiydi.”

“Böylesine iyi bir takıma karşı hiç fırsat vermemek de mümkün değil, ama bunların hepsi sonradan yapılan değerlendirmeler. Sonradan herkes gerçeği bilir,” diyen Koeman, konuşması boyunca giderek daha sert bir tavır sergiledi.

Koeman, Hollanda’nın grup maçlarında çok fazla fırsat verdiğini düşünüyor ve bu nedenle bu değişikliği tercih etti. “Buna göz yumup bu şekilde devam edebilirsiniz, ama işleri değiştirmek antrenörün görevidir. Tüm Hollanda beş defans oyuncusu istemişti, beş defans oyuncusuyla oynadınız ve yine iyi olmadı. Ama bu beni hiç ilgilendirmiyor. Pişman değilim.”

Son olarak Koeman’a milli takım teknik direktörlüğündeki geleceği hakkında bir soru daha yöneltildi. “Bu konuda zaten bazı düşüncelerim var, ancak bunları şimdilik paylaşmayacağım.”