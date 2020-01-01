Ronald Koeman hastaneye kaldırıldı

Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald Koeman, kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

Daha önce , , , gibi takımları çalıştıran ve şimdi Milli Takımı'nın başında olan teknik direktör Ronald Koeman'ın hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Koeman'ın menajeri Rob Jansen, 57 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcının durumunun tıbbi müdahale sonrası stabil olduğunu belirtti.

Eşi Bartina'nın De Telegraaf'a verdiği demecine göre kendini kötü hissettiği için acilen hastaneye götürülen Koeman'ın ciddi bir probleminin olmadığı ve her ihtimale karşı bir gece hastanede kalacağı ifade edildi.

Daha fazla takım

Menajeri'nin NOS'a verdiği bilgiye göre ise Koeman, bisiklet sürdükten sonra rahatsızlandı ve göğsünde hissettiği ağrı sebebiyle hastaneye kaldırıldı.