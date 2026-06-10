Ronald Koeman, Dünya Kupası'nın başlamasından önce zor durumda

Hollanda milli takımının Kansas City'deki kampında, bu ayın 14'ünde Japonya ile oynayacağı Dünya Kupası açılış maçı öncesinde endişe hakim.

Sakatlıklar, Ronald Koeman'ın açıkladığı kadrodaki oyuncu sayısını önemli ölçüde azalttı. Koeman, Yurin Timmer ve Xavi Simons gibi isimlere güvenemedi.

"Marca" gazetesi, kaleci pozisyonunda da şüpheler olduğunu ortaya çıkardı: Verburg da sakatlık sorunu yaşıyor.

Takımın as kalecisi Çarşamba günü antrenman sahasına gelmedi ve spor salonunda bireysel antrenman yapmakla yetindi.

Ronald Koeman dün şunları söyledi: "Sadece hafif bir sakatlık, ancak oynayabilecek mi bilmiyoruz. Oynayacağını düşünüyorum, ancak durumunu her gün değerlendireceğiz."

"Henüz kimin oynayacağına karar vermedik; bu konuyu bu akşamki toplantımızda kalecilerle görüşeceğiz" diye ekledi.

Brighton kalecisinin formda olması, Hollanda'nın hedefleri açısından son derece önemli. 23 yaşındaki oyuncu, Ekim 2023'ten bu yana ilk kaleci pozisyonunda yer alıyor ve o zamandan beri Hollanda milli takımının savunmasının temel direği haline geldi.

2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki performansı gerçekten etkileyiciydi; iki maçta kalesini gole kapattı, bunlardan biri Fransa karşısındaydı.

Asıl kalecinin kim olacağı belirsizliğini korurken, Rofs ve Flecken, Koeman'ın Hollanda milli takımının kalesini korumak için iki seçeneği olarak öne çıktı.

Rooft, Sunderland'da harika bir sezon geçirdi ve geçen Eylül ayında kadroya katıldı, 3 Eylül'de ilk maçına çıktı. Flekken ise 12 uluslararası maça çıktı, ancak hiçbir zaman teknik direktörün önceliklerinden biri olmadı.