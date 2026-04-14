Ronald Koeman, Dünya Kupası'nın başlamasına kısa bir süre kala uyarıldı

Theo Janssen, milli takım teknik direktörü Ronald Koeman'ın 4-3-3 sistemini tercih etmesi halinde Hollanda milli takımının dünya şampiyonu olamayacağını düşünüyor. Analist, Ziggo Sport'un Rondo programında, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek olan yaklaşan Dünya Kupası'nda 5-3-2 sisteminin uygulanmasını savunuyor.

"Sol stoper olarak Micky van de Ven, Virgil van Dijk var ve sağda Jurriën Timber gibi bir oyuncu seçebilirsin," diyor Janssen futbol talk şovunda, Koeman'ın neden üç stoperli bir sistemi tercih etmesi gerektiğini açıklıyor.

Youri Mulder ise Oranje'nin savunma hattı konusunda farklı bir görüşe sahip. "Van Dijk istemiyor ve bunu Paris Saint-Germain maçında da gördünüz. Üstelik o sizin kaptanınız," diye düşünüyor, FC Twente ve Schalke 04 gibi takımlarda forma giymiş ve Hollanda milli takımında dokuz kez forma giymiş eski forvet.

Janssen, masadaki arkadaşının görüşüne katılıyor. "Tek bir hedef var, o da dünya şampiyonu olmak. 4-3-3 oynarsanız, bu kesinlikle gerçekleşmez. Çünkü o zaman çok tahmin edilebilir oluruz. Başka bir sistem seçerseniz, daha fazla sürpriz yapabilirsiniz."

NEC teknik direktörü Dick Schreuder, Oranje hakkındaki tartışmayı dinliyor ve ardından kendi takımıyla bir karşılaştırma yapıyor. ''İki 10 numaram ve iki 6 numaram var. Yani beş kişilik bir savunma bloğunuz var. Hala çok gol yiyoruz. Önemli olan oyuncuların buna ikna olması.''

"Dört maç kala durumumuz iyi. Hala yarışın içindeyiz. Rakamlar her şeyi anlatıyor," diyerek Schreuder, NEC'nin Vriendenloterij Eredivisie'deki üçüncü sırasına ve Şampiyonlar Ligi biletleri için süren heyecanlı mücadeleye atıfta bulunuyor.