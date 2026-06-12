Ronald Koeman, Dünya Kupası maçı öncesinde Bart Verbruggen hakkında önemli bir haber aldı

Hollanda milli takımının ilk Dünya Kupası maçı öncesinde Bart Verbruggen antrenman sahasına geri döndü. Kaleci, Özbekistan ile oynanan hazırlık maçında (2-1) sakatlanmış ve bu nedenle birkaç antrenmanı kaçırmıştı.

Özbekistan maçında kaleci kalça sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmıştı. Milli takım teknik direktörü Ronald Koeman, bu hafta başında Verbruggen'in Japonya maçında oynayabileceğine olan güvenini dile getirmiş, ancak henüz kesin bir onay verememişti.

Verbruggen, bu hafta Hollanda milli takımının grup antrenmanlarına katılmadı. Brighton & Hove Albion'da forma giyen 23 yaşındaki kaleci, Perşembe günü Kansas City'de bireysel bir program uyguladı. Mark Flekken (Bayer Leverkusen) ve Robin Roefs (Sunderland) ise kaleci antrenörü Patrick Lodewijks ile ikili antrenman yaptı.

Cuma günü Verbruggen antrenman sahasına geri döndü. KC Current'ın antrenman tesislerinde Oranje, kapalı kapılar ardında bir antrenman yaptı. Kalecinin Japonya maçında ilk 11'de yer alması için sinyaller yeşil gibi görünüyor.

Ancak antrenman kapalı kapılar ardında yapıldığı için, pazar günü gerçekten kaleyi koruyup korumayacağı henüz belirsiz. Koeman henüz ikinci kaleciyi açıkça belirlemedi, ancak Flekken bu pozisyon için en güçlü aday gibi görünüyor.

NU.nl'ye göre, milli takım teknik direktörü Çarşamba günü Flekken ve Roefs'e ikinci kalecinin kim olacağını bildirdi. Bu seçim henüz kamuoyuna açıklanmadı.

Hollanda milli takımı, Pazar günü Hollanda saatiyle 22.00'de Dünya Kupası'na başlayacak. AT&T Stadyumu'nda Oranje, Japonya karşısında ilk üç puanı almaya çalışacak.