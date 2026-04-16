Ronald Koeman çok net: "Kees Smit'in büyük bir sorunu var"

Ronald Koeman, Kees Smit hakkında bir kez daha övgü dolu sözler sarf etti. Hollanda Milli Takımı teknik direktörü, Cayo TV'nin hazırladığı bir videoda AZ'nin orta saha oyuncusu hakkında sorulara yanıt verdi.

Koeman, son zamanlarda çeşitli İspanyol medya kuruluşları tarafından FC Barcelona ile adı anılan Smit'in nitelikleri sorulduğunda uzun süre düşünmek zorunda kalmadı.

“O büyük bir yetenek. Hollanda’nın gelmiş geçmiş en iyi genç oyuncularından biri,” diye söze başlayan eski Ajax, Southampton ve Barcelona teknik direktörü, şöyle devam etti:

"Onu Barça'da oynarken görebiliyorum. Frenkie de Jong ve Pedri'nin bir karışımı gibi olabilir. O zaman gerçekten çok iyi olursun. Tek büyük sorun, kimse onu karşılayamayacak olması," diye devam etti.

“Hollanda’da hiçbir kulüp onu karşılayamaz, çünkü istenen ücret çok yüksek (altmış milyon euro, ed.). Yurtdışına gidecek. Umarım orada da forma şansı bulur,” diye bitiriyor milli takım teknik direktörü.