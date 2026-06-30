Ronald Koeman bu hafta içinde kararını verecek gibi görünüyor

De Telegraaf, Dünya Kupası'ndan elenmelerinin ertesi günü, Ronald Koeman'ın milli takım teknik direktörlüğü konusundaki geleceğine ilişkin kararını kısa süre içinde vereceğini bildirdi. Yoğun eleştirilere maruz kalan teknik direktör, doğru kararı verebilmek için öncelikle Rob Jansen ile görüşecek.

Koeman, Fas'a karşı kaybedilen penaltı atışlarının hemen ardından Jansen ile iletişime geçti. “Ne yapacağı konusunda görüşmek istiyor, bana WhatsApp üzerinden bir mesaj gönderdi,” dedi menajer Salı günü sabah gazetesine.

Jansen, daha önce KieftJansenEgmondGijp'in “Weekaa Call” adlı podcast'inde bir görüşme yapılacağını belirtmişti. “Birazdan Ronald ile görüşeceğim. Bana birazdan telefon edecek. Bu arada, bu şaka değil. Ronald dün gece WhatsApp'tan kısa bir süre konuşmak istediğini yazdı. Yani zaman elverdiğinde birlikte konuşacağız.”

Koeman, Oranje’nin Dünya Kupası’ndaki başarısızlığının ardından yoğun eleştirilerin hedefinde olduğunu artık biliyor. Özellikle maça beş savunmacıyla başlama kararı, kendisine sert bir şekilde eleştiriliyor. Milli takım teknik direktörü, maçın ardından eleştirileri umursamadığını gösterdi, ancak yine de geleceği konusunda endişeli görünüyor.

Maçı kaybeden teknik direktör, acı verici yenilginin ardından düzenlenen basın toplantısında Hollanda Milli Takımı’ndaki rolü hakkında kısaca konuştu. “Bu konuda kafa yoruyorum. Şu anda hayal kırıklığı yaşıyorum. Her şeyi kafamda sıraya koyacağım. Ve buna yarın başlayacağım. Belki yarın öğleden sonra bir karara varmış olurum.”

Koeman, KNVB’nin yarı finale yükselme hedefini gerçekleştiremedi. Ayrıca deneyimli teknik direktörün 30 Haziran’da sona eren bir sözleşmesi bulunuyor; bu nedenle her iki tarafın da yollarını ayırma ihtimali mevcut.

63 yaşındaki teknik direktör, 2023 yılında Hollanda Milli Takımı'nın başına geri dönmüştü. Son yıllarda Hollanda, onun yönetiminde FIFA sıralamasında ilk 25'te yer alan hiçbir ülkeyi yenemedi. Ancak 2024 Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükselmeyi başarmıştı.