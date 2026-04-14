Ronald Koeman, Brezilya'dan Memphis ile ilgili önemli bir haber aldı

Corinthians, Memphis Depay'ı mümkün olan en kısa sürede sahalara döndürmek için önlemler aldı; kulüp bunu Pazartesi akşamı duyurdu. Brezilyalı kulüp, iyileşme sürecini hızlandırmak için eski bir tanıdığını kadrosuna kattı.

Memphis şu anda uyluk kemiğinde sakatlık yaşıyor ve geçtiğimiz milli maçlar döneminde de forma giyememişti. Kulüp, oyuncunun tam olarak ne zaman geri döneceğini bilmiyor.

Ancak milli takım teknik direktörü Ronald Koeman için 32 yaşındaki forvetin Dünya Kupası'na yüzde yüz hazır olması çok büyük önem taşıyor. Geçen ay düzenlenen bir basın toplantısında teknik direktör, sadece tamamen formda olan Memphis'in Dünya Kupası kadrosunda yer alma şansı olduğunu söylemişti.

Corinthians, Memphis'e bu konuda yardımcı olacak. Kulüp, Memphis'in Atlético Madrid'de oynadığı dönemden tanıdığı İspanyol fizyoterapist Fermín Valera Garrido'yu kadrosuna kattı.

"Brezilya'ya geldi. Memphis'in sakatlığının iyileşmesini hızlandırmak için tıbbi ve fizyoterapi departmanıyla birlikte çalışacak, böylece mümkün olan en kısa sürede sahalara dönebilecek," dedi Corinthians başkanı kulüp kanallarında.

Memphis, 23 Mart'tan beri Corinthians formasıyla sahaya çıkmamıştı. Flamengo ile oynanan maçın 22. dakikasında (1-1) oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Corinthians'ın sezon sonuna kadar oynayacağı yedi maç kaldı.