Ronald Koeman, basın toplantısında hatasını kabul etti

Ronald Koeman, Dünya Kupası’ndaki Japonya maçında yaptığı oyuncu değişikliklerinin istenen etkiyi yaratmadığını kabul etti. Hollanda milli takım teknik direktörü, İsveç maçı öncesindeki basın toplantısında, geriye dönüp baktığında oyuncu değişiklikleriyle amaçladığı sonucu elde edemediğini belirtti.

Hollanda, uzun süre Japonya karşısında önemli bir galibiyete doğru ilerliyor gibi görünüyordu, ancak maçın son dakikalarında 2-1'lik üstünlüğünü elinden kaçırdı. Özellikle Koeman'ın 70. dakikadan itibaren yaptığı seçimler, maçın ardından tartışmalara yol açtı.

Milli takım teknik direktörü, Donyell Malen ve Crysencio Summerville’i kenara almaya karar verdi ve daha sonra Cody Gakpo’yu da oyundan çıkardı. Bu kararlar sonucunda Oranje’nin hücum hattındaki hız büyük ölçüde azaldı; buna karşılık Japonya, maçın son dakikalarında baskı kurmak için daha fazla alan buldu.

Basın toplantısında Koeman’a, oyuncu değişikliği politikasını üst düzey futbol direktörü Nigel de Jong ile değerlendirip değerlendirmediği soruldu. Teknik direktör, De Jong ile her gün iletişim halinde olduğunu ancak bu konuyu özel olarak görüşmediklerini açıkladı.

“Nigel ile her gün konuşuyorum. Ancak ona oyuncu değişiklikleri hakkında soru sormuyorum,” diye yanıtladı Koeman. Ardından, yaptığı değişikliklerin beklediği sonucu vermediğini de belirtti.

“O oyuncu değişiklikleriyle istediğimizi başaramadığımızı ben de fark etmiştim,” dedi milli takım teknik direktörü. Memphis Depay, Teun Koopmeiners ve daha sonra Brian Brobbey gibi oyuncuları oyuna sokarak, takımda top hakimiyetini artırmayı umuyordu.

Koeman, oyuncu değişikliklerinin ardındaki mantığın mantıklı olduğunu, ancak uygulamanın sonuçta farklı bir şekilde sonuçlandığını vurguladı. Bu nedenle Oranje, elde ettiği üstünlüğü maçı kazanmaya yetecek şekilde sürdüremedi.

“Oyuncu değişikliklerinin ardındaki fikirleri açıklamaya çalıştım, ancak maç kazanmak için umduğum etkiyi yaratmadı,” diye sözlerini tamamladı Koeman. “Ve bu benim sorumluluğumdur.”