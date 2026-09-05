Ronald de Boer, ESPN'e Ajax - PSV maçı öncesinde yaptığı açıklamada, Jordi Cruijff'in Ajax'ta son derece iyi bir kadro kurduğunu söyledi. Özellikle Daley Blind ve Julian Brandt gibi tecrübeli oyuncuların gelişi ona göre iyi bir hamle gibi görünüyor.

Uzun süren temasların ardından Ajax, sonunda bonservisi elinde olan Brandt'ı kadrosuna katmayı başardı. Gerçek bir sürpriz transfer, çünkü geçen sezon hâlâ Borussia Dortmund'da üst düzeyde forma giyiyordu. De Boer, Alman oyuncunun Ajax takımında hemen izini bıraktığını görüyor.

“Bu kadar geniş görüşe sahip, bu kadar sakin bir adam. Bu tür oyunculara ihtiyacınız var. Birazdan sahada PSV'ye karşı oynarken ürkmeyecek oyuncular. Her şeyi yaşamış.”

“Müthiş bir oyuncu” diye sürdürdü De Boer. “Jordi Cruijff'in onu burada oynamaya gelmeye ikna edebilmiş olması aslında inanılmaz.”

Analist, “Geçenlerde onunla bir röportaj yapmıştık ve çok hoş bir çocuk. İnanılmaz derecede hevesli, Ajax umarım bundan çok büyük keyif alır” ifadelerini kullandı.

Cumartesi akşamı Brandt, PSV ile oynanacak dev maçta Ajax'ta ilk 11'de yer alıyor. Brandt daha önce Eredivisie'de PEC Zwolle'ye karşı gol atarken, Konferans Ligi ön elemesinde de FC Sion ve Shelbourne FC karşısında fileleri havalandırmıştı.