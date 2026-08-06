Ronald de Boer, Ajax'a Noa Lang'ı Amsterdam'a geri getirmemesi tavsiyesinde bulundu. Eski milli futbolcu, perşembe akşamı Shelbourne FC karşısında alınan 3-1'lik galibiyetin ardından Ziggo Sport'ta Napoli'nin hücum oyuncusunun kişiliği hakkında ciddi soru işaretleri ortaya koydu.

Lang, Paris Saint-Germain'in ciddi şekilde istediği Mika Godts'un olası yerine Ajax'ın gündeminde bulunuyor. Belçikalı oyuncu Shelbourne karşısında yine ilk 11'de sahaya çıktı ve penaltı noktasından skoru açtı, ancak kendisinin Fransız deviyle şimdiden kişisel şartlarda anlaşmaya vardığı öne sürülüyor.

Daha önceki haberlere göre Napoli, Lang için yaklaşık 25 milyon euro talep ediyor. De Boer, 27 yaşındaki hücum oyuncusunun futbol kalitesini görüyor ancak karakter olarak Ajax'ın mevcut kadrosuna uyup uymadığı konusunda ciddi şüpheler taşıyor.

Sunucu Sam van Royen'in, Lang'ın Amsterdam'daki yeni yapılanmanın bir parçası olup olmaması gerektiğini sorması üzerine De Boer, “Hayır, oyuncu olarak evet ama bunu artık Napoli ve Galatasaray'da da daha sık yaşadı” yanıtını verdi. “Eğer gerçekten bu kadar iyi olsaydı, orada kalırdı. Demek ki o çocukta bir sorun var.”

Van Royen, Lang'ın birçok eski takım arkadaşının ona hayran olduğunu hatırlatsa da bu, De Boer'in görüşünü değiştirmedi. “Bir teknik direktör olarak onunla ilgili elinizde sık sık bir baş ağrısı dosyası oluyor. Bunu herkesten duyuyorsunuz.”

De Boer, şüphelerinin kanat oyuncusunun sportif özellikleriyle ilgili olmadığının altını çizdi. “Noa Lang'ın futbolunun hayranıyım, bu net olsun. Kişiliğinin ise o kadar hayranı değilim.”

Ancak eski Ajaxlı, Daley Blind, Julian Brandt, Marc ter Stegen ve Davy Klaassen gibi tecrübeli oyuncuların Lang üzerinde olumlu bir etkisi olabileceğini de dışlamıyor. “Belki böyle bir grubun içine girerse ve Blind onu yakasından tutarsa işler düşündüğümden iyi gider, ama benim hissiyatım bu yönde.”

De Boer'e göre Jordi Cruijff ile teknik direktör Míchel Sánchez, Lang'ı kontrol altında tutabilecek isimler olabilir ancak bunun yine de tahminden öteye gitmediğini söylüyor. “Umarım buraya gelirse bana aksini kanıtlar. Hatalı olduğumu ilk kabul edecek kişi ben olurum ama hislerimi de saklamayacağım.”