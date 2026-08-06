Ronald de Boer, Ajax’ın büyük bir isimle kadrosunu güçlendireceğini öngörüyor. Analist, Shelbourne ile oynanacak Konferans Ligi maçı öncesinde Ziggo Sport’a yaptığı açıklamada, kulislerde Amsterdam ekibine en az bir dikkat çekici transferin daha geleceğini duyduğunu söyledi.

De Boer’a göre Ajax, Avrupa’nın zirvesiyle yeniden mümkün olan en kısa sürede arasındaki farkı kapatabilmek için risk almalı. Sunucu Sam van Royen ile konuşan De Boer, “Ajax bir yılı daha böyle geçiremez. Son yıllarda işler Ajax’tan bekleyebileceğiniz gibi gitmiyor” dedi.

Eski orta saha oyuncusu, Ajax’ın yapısal olarak Şampiyonlar Ligi’nde yer alması gerektiğini düşünüyor. “Ajax yeniden eleme turlarını geçmeli ve sonunda son 16’ya kalmayı başarmalı. Kulübün hedefi bu ve buna mümkün olan en kısa sürede ulaşmak istiyorlar.”

De Boer, Ajax’ın bu yaz şimdiye kadar kadrosuna kattığı oyuncular konusunda heyecanlı, ancak kulübün transfer piyasasında henüz işini bitirmediğini düşünüyor. “Yaptıkları transferlerle birlikte insanın içi kıpırdamaya başlıyor. Taraftarların da heyecanlandığını ve bu sezonun nasıl geçeceğini merak ettiğini düşünüyorum.”

Ardından Van Royen, Ajax’ın daha fazla takviyeye ihtiyacı olup olmadığını soruyor. De Boer, “Duyduğum kadarıyla amaç bu” yanıtını verdi. “Kesinlikle en az bir büyük bombanın daha geleceğini duyuyorum.”

De Boer, hangi oyuncudan söz edildiğini söyleyemiyor ve düşünülen mevkiyi de bilmediğini vurguluyor. Van Royen’in, Ajax’ın yeni bir 6 numara aradığını söylemesi üzerine analist temkinli bir yanıt veriyor: “Bu elbette Ajax’ın bir süredir baktığı bir pozisyon. Sanırım en fazla dikkat de oraya yönelmiş durumda.”

Ajax, perşembe akşamı Shelbourne karşısına ilk 11’de yalnızca bir yeni transferle çıkıyor. Daley Blind ilk 11’de başlayacakken, teknik direktör Míchel Sánchez tarafından Marc ter Stegen, Julian Brandt, Caio Henrique, Marcos Leonardo ve Tolu Arokodare yedek kulübesine çekildi.

De Boer, Ter Stegen ve Brandt gibi tecrübeli oyuncuların neden Ajax’ı tercih ettiğini anlıyor. “Ajax Avrupa’da hâlâ büyük bir kulüp. Jordi Cruijff’un bu oyunculara çizdiği tablonun cazip olduğunu düşünüyorum; özellikle de topa çok sahip olunan ve önde baskıya dayalı futbol onlara uyduğu için.”