Ron Jans, NOS Studio Sport'a yaptığı açıklamada sıkıntılı günler geçiren Anthony Correia'ya destek verdiğini söyledi. Teknik adam, FC Utrecht'te adeta kâbus gibi bir başlangıç yaşarken, pazar günü PSV karşısında alınan 1-6'lık yenilgi bunun mutlak dip noktası oldu.

Jans, “Şunu söylemeliyim ki bu canımı yakıyor” dedi. “Çünkü FC Utrecht'te harika bir dönem geçirdim. Bu yüzden birlik içinde kalmaları ve mücadele etmeleri gerekiyor” sözleriyle tavsiyesini dile getirdi.

Jans'ın kendisi için de Utrecht günleri her zaman güllük gülistanlık geçmedi. Teknik adam, geçen sezon galibiyetsiz geçen dokuz maçlık zorlu bir dönem yaşadı ve Correia'nın şu anki duygularını anlayabildiğini belirtti.

“Correia'nın ve Willem Janssen'in o görüntülerini görüyorum. Ocak ayında ben de kendimde bunu gördüm. Bu gerçekten hiç iyi değildi ama sonra şunu düşündüm: bir dakika, lider bu halde görünüyorsa... Bu yüzden ertesi sabah o görüntüleri gruba izlettim.”

“Sonra da şunu söyledim: ‘Dinleyin, bu o anın görüntüsü ama biz şimdi birlikte kalacağız ve savaşacağız. Bunun içinden çıkacağız.’ Bunu şimdi de görüyorsunuz. O zaman bunun bir sonraki maçta olması gerekir” diyerek Correia'yı pozitif kalmaya teşvik etti.

Domstedelingen, ilk dört maç sonunda topladığı bir puanla Eredivisie'de sondan bir önceki sırada yer alıyor. Utrecht gelecek hafta sahasında Go Ahead Eagles'ı konuk edecek.