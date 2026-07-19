Romero, Dünya Kupası finalinde Arjantin’in sıkıntılarını artırıyor

Arjantinli Cristian Romero, bu Pazar akşamı ABD’nin New York kentindeki “MetLife” Stadyumu’nda oynanan 2026 Dünya Kupası finalinde, ülkesinin İspanya karşısında yaşadığı zorlukları daha da artırdı.

Tottenham'ın savunma oyuncusu Romero sakatlandı ve 70. dakikada sahayı terk etti; onun yerine Marsilya'nın savunma oyuncusu takım arkadaşı Facundo Medina oyuna girdi.

Diğer as stoper Lisandro Martínez de sakatlık geçirdi ve ilk yarının 44. dakikasında yerini takım arkadaşı Nicolás Otamendi'ye bıraktı.

Arjantin milli takımı, Dünya Kupası final maçında, turnuvanın başından beri as olarak oynayan iki stoperi, Martinez ve Romero'yu kaybetti.

Arjantin milli takımı, İspanya oyuncularının top hakimiyetine ve kaleci Emiliano Martínez’in kalesine yönelik sürekli ataklara rağmen, maçın başından itibaren defansif bir oyun sergiledi.