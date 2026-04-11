Romenige: Bu durum hoşuma gitmiyor... Real Madrid'in Münih'te yaptıklarını hatırlayın

Bayern Münih efsanesi, eski CEO'su ve şu anki denetim kurulu üyesi Karl-Heinz Rummenigge, önümüzdeki Çarşamba günü Allianz Arena'da Real Madrid ile oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçı öncesinde aşırı iyimserlikten kaçınılması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Bavyera devi, geçen Salı günü Merengue'nin kalesinden 2-1'lik değerli bir galibiyetle döndü, ancak bu, özellikle Real Madrid'in eleme turlarında Bayern Münih'e karşı elde ettiği bir dizi galibiyetin ardından Rummenigge'yi rahatlatmaya yetmedi.

Romagnoli, "DAZN" kanalına verdiği röportajda şunları söyledi: "Şu anda aşırı iyimserliğin artmasına izin verme hatasına düşmemeliyiz... Şu anda biraz gergin hissediyorum ve açıkçası bundan hiç hoşlanmıyorum."

"Real Madrid, Münih'te bize daha önce yeterince sorun çıkarmıştı ve bunu herkese hatırlatmak istedim" diye devam etti.

Ayrıca, Allianz Arena'da oynanacak rövanş maçında oyuncuların, teknik ekibin ve taraftarların yüksek konsantrasyonlarını korumaları ve akıllı bir performans sergilemeleri gerektiğini de ekledi.

Real Madrid ile Bayern Münih arasındaki maçın galibi, yarı finalde Liverpool ile Paris Saint-Germain arasında oynanacak maçın galibi ile karşılaşacak. Paris Saint-Germain, ilk maçta kendi sahasında 2-0 galip gelmişti.