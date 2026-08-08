Transfer muhabiri Fabrizio Romano’nun cumartesi öğleden sonra X’te aktardığına göre Fenerbahçe, Romelu Lukaku ile görüşüyor.

Anvers doğumlu 33 yaşındaki santrforun Napoli ile sözleşmesi 2027 yazına kadar devam ediyor, ancak İtalya’dan kısa süre içinde ayrılması bekleniyor.

Fenerbahçe, Lukaku’yu Türkiye Süper Lig’inde yeni bir maceraya ikna edebileceğine inanıyor. Yepyeni başkan Aziz Yıldırım, onu ikna etmek için elinden geleni yapacak.

Son dönemde Lukaku’nun Amerika Birleşik Devletleri ve Suudi Arabistan’dan birden fazla teklif aldığı belirtiliyor. Belçika’nın tüm zamanların en golcü oyuncusu ise kariyerini Avrupa’da sürdürmek istiyor.

Lukaku son dönemde AS Monaco ile de anılmıştı, ancak Romano’ya göre bu kulüp yarışta değil.

Napoli, Lukaku’yu bilinçli olarak hazırlık kampına götürmedi. Şu anda Dünya Kupası’nın ardından form tutmak için Belçika’da bulunuyor.

Kulüp, kısa açıklamasında, “Romelu Lukaku, kulüple yapılan istişarenin ardından takıma yeniden katılmadan önce birkaç gün izin aldı” ifadelerini kullandı.