Romelu Lukaku Süper Lig devine! Transferde büyük sürpriz

Serie A devi Napoli'de forma giyen Belçikalı santrfor Romelu Lukaku, bu sezon uyluk sakatlığı nedeniyle hiç sahaya çıkamadı. Süper Lig devi Beşiktaş, Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alan yıldız golcü için detaylı bir rapor istedi.

Ne oldu?

Hem iç hem de dış transferde çalışmalarını harıl harıl sürdüren Beşiktaş Yönetimi, oyuncu arayışlarına devam ediyor. Son olarak forvet konusunda bir hareketlilik yaşanıyor. Tammy Abraham’ın ayrılık ihtimali bulunurken, İngiliz futbolcunun yerinin doldurulması için de çalışmalar devam ediyor.

Ne söylendi?

Buna göre listeye eklenen son isim İtalya Serie A ekiplerinden Napoli’de görev yapan Romelu Lukaku oldu. Ancak Belçikalı forvet, yaşadığı uyluk sakatlığı sebebiyle 5 aydır formasından uzak kaldı. Tecrübeli santrfor, bu sezon ise hiçbir maçta forma giyemedi.

32 yaşındaki futbolcunun durumu ve maç eksiği, teknik ekibi düşündürdü. Bu konuda bir risk almak istemeyen Siyah-Beyazlılar, Çizme ekibinden Lukaku için detaylı bir rapor istedi. Alınacak raporun ardından Lukaku konusunda adım atılması planlanıyor.