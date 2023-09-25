Romelu Lukaku Serie Ada 100 maçta 59 gole ulaştı

Roma’nın golcüsü takımının Torino deplasmanında fileleri sarstı ve önemli bir başarıya imza attı.

Serie A’ya istediği başlangıcı yapamayan Roma son olarak deplasmanda oynadığı maçta Torino ile 1-1 berabere kalırken, Belçikalı golcü Romelu Lukaku önemli bir başarıya imza attı. Serie A’da daha önce Inter forması da giyen yıldız oyuncu attığı golle takımını öne geçirirken, ligde oynadığı ilk 100 maçta 59 gole ulaştı ve çok sayıda yıldız ismi geçmeyi başardı.

Opta’nın paylaştığı bilgiye göre ilk 100 maçında 59 gol atan Lukaku’yu üç puanlı sistemde geçebilen oyuncular David Trezeguet, Vincenzo Montella, Andriy Shevchenko, Gonzalo Higuain ve Cristiano Ronaldo oldu.

Satın alma opsiyonu bulunmuyor

Roma formasıyla ilk 11’de çıktığı üç maçta da fileleri sarsmayı başaran Lukaku, yaz transfer döneminde Premier Lig ekibi Chelsea’den kiralanmıştı.

Geçen sezon Inter forması giyen ancak takımının Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City ile oynadığı karşılaşmada teknik direktör Simone Inzaghi’nin Edin Dzeko tercihiyle birlikte kulübede başlayan Lukaku, bu karşılaşmanın ardından Inter ile köprüleri atmıştı. Daha önce de birlikte çalıştığı Jose Mourinho’nun çalıştırdığı Roma’ya transfer olan Lukaku’nun sözleşmesinde herhangi bir satın alma opsiyonu bulunmuyor.