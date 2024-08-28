Romelu Lukaku, Chelsea'den Napoli'ye kalıcı olarak transfer olmak için İtalya'ya döndü.

Romelu Lukaku, Chelsea'den kalıcı olarak Napoli'ye transfer olmak için İtalya'ya döndü. Napoli, Belçikalı golcü için yaklaşık 30 milyon euro ödeyecek. Lukaku, Roma'nın Ciampino Havalimanı'na indi ve tıbbi kontrollerini tamamlamak üzere Napoli'nin anlaşmalı olduğu Villa Stuart'ta sağlık kontrollerine girecek. Ayrıca, transferin resmi olarak tamamlanması için Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in ofisinde sözleşmesini imzalayacak.

Lukaku, son iki sezonunu Serie A'da geçirirken, Inter ve Roma'da kiralık olarak forma giydi. Ancak bu kez Chelsea'den ayrılarak Napoli'ye kalıcı olarak transfer oluyor.

Conte ile buluşuyor

Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte ile daha önce Inter’de birlikte çalışan ve kariyerinin en iyi dönemini Conte ile geçiren Lukaku’nun bu tercihinde İtalyan teknik direktörle çalışma arzusunun etkili olduğu biliniyor.

İsmi Suudi kulüplerinin yanı sıra Fenerbahçe ile de anılan Lukaku çok genç yaşta Anderlecht’te sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

Daha önce iki farklı dönemde Chelsea’ye transfer olan Lukaku özellikle sırtı rakip kaleye dönük aldığı toplarda güçlü fiziğini iyi kullanması ve topu saklayarak takım arkadaşlarına pozisyon hazırlamasıyla tanınıyor.