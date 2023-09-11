Belçikalı golcü Lukaku, genç yıldızın Chelsea'ye transfer olmasını engelledi.

NE OLDU? Yaz transfer döneminde Manchester City'ye transfer olan Doku, altı yıl önce 15 yaşındayken Anderlecht'in altyapında oynarken Chelsea de dahil olmak üzere birçok Premier Lig kulübüyle görüşmüştü.

Doku, başlangıçta Belçika ekibini bırakıp Chelsea'ye gitmeyi planlamıştı, ancak Romelu Lukaku'dan gelen bir telefon sonrasında bu durum değişti.

Anderlecht'in akademi direktörü olan Jean Kindermans, Doku'nun Belçikalı forvetle konuştuktan sonra Chelsea'nin teklifini reddettiğini ifade etti.

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NE DEDİLER: Evening Standard aracılığıyla Sunday Mirror'a konuşan Kindermans, "Genç oyuncuların bize, özellikle de Doku için Romelu'yu ofisime götürdüğümü hatırlıyorum. Romelu, 'Hadi, telefonunu ver ben onu arayacağım' dedi.

"Video hâlâ telefonumda duruyor. Bu videoda Romelu'nun Doku ailesine tavsiyelerde bulunduğunu, 'Hey çocuklar, bir süre Anderlecht'te kalın, şu an iyi gidiyorsunuz. Chelsea'nin transfer teklifine şimdilik aldırış etmeyin ve işinizi yapmaya devam edin" diyerek onları ikna etti.

BÜYÜK RESİM: Lukaku, 2011'de 18 yaşındayken Anderlecht'ten Chelsea'ye transfer olurken yeteri sayıda maça çıkamadığı için Everton'a kiralandı.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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Getty Images

SIRADA NE VAR? Lukaku, 12 Eylül'de Belçika'nın Estonya'ya karşı oynayacağı Euro 2024 ön eleme maçında forma giyecek.