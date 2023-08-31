Romelu Lukaku, Jose Mourinho ile Roma'da yeniden buluştu!

- Lukaku geçen sezonu Inter'de geçirmişti
- Eski hocası Mourinho ile yeniden buluştu
- Chelsea transferi resmen açıkladı
NE OLDU? Chelsea, Romalu Lukaku'nun Roma'ya transferini resmen açıkladı ve 2021 yılında kulübe katılan oyuncunun artık Jose Mourinho ile çalışacağını açıkladı.
DAHA FAZLASI: Romelu Lukaku, Roma'da 90 numaralı formayı giyecek. Geçen sezonu Inter'de kiralık olarak geçiren Belçikalı oyuncu, 37 maçta 14 gol, 7 asist ile oynamıştı.
BÜYÜK RESİM: Romelu Lukaku kiralık sözleşmesi bittikten sonra Chelsea'ye geri dönecek. Oyuncunun Roma ile sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmuyor.
NE SÖYLENDİ? Romelu Lukaku transferinin ardından şunları söyledi: "Roma taraftarları benim için inanılmazdı - başlamak için sabırsızlanıyorum. Buranın sahiplerinin büyük hedefleri var"
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