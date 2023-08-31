Romelu Lukaku, Jose Mourinho ile Roma'da yeniden buluştu!

İdil Erin Tetik
Romelu Lukaku Chelsea Inter GFXGOAL
R. LukakuRomaTransfersChelseaJosé MourinhoPremier LigSerie A

Chelsea, Romelu Lukaku'nun Jose Mourinho'nun ekibi Roma'ya kiralık olarak transferinin gerçekleştiğini duyurdu.

  • Lukaku geçen sezonu Inter'de geçirmişti
  • Eski hocası Mourinho ile yeniden buluştu
  • Chelsea transferi resmen açıkladı

NE OLDU? Chelsea, Romalu Lukaku'nun Roma'ya transferini resmen açıkladı ve 2021 yılında kulübe katılan oyuncunun artık Jose Mourinho ile çalışacağını açıkladı.

DAHA FAZLASI: Romelu Lukaku, Roma'da 90 numaralı formayı giyecek. Geçen sezonu Inter'de kiralık olarak geçiren Belçikalı oyuncu, 37 maçta 14 gol, 7 asist ile oynamıştı.

BÜYÜK RESİM: Romelu Lukaku kiralık sözleşmesi bittikten sonra Chelsea'ye geri dönecek. Oyuncunun Roma ile sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmuyor.

Haberin devamı aşağıda

NE SÖYLENDİ? Romelu Lukaku transferinin ardından şunları söyledi: "Roma taraftarları benim için inanılmazdı - başlamak için sabırsızlanıyorum. Buranın sahiplerinin büyük hedefleri var"

BİR FOTOĞRAFTA HİKAYE:

Gelecek maçlar

Lukaku Mourinho desktopGetty Images

Editörün Seçtikleri