Romelu Lukaku, Jose Mourinho ile Roma'da yeniden buluştu!

Chelsea, Romelu Lukaku'nun Jose Mourinho'nun ekibi Roma'ya kiralık olarak transferinin gerçekleştiğini duyurdu.

Lukaku geçen sezonu Inter'de geçirmişti

Eski hocası Mourinho ile yeniden buluştu

Chelsea transferi resmen açıkladı

NE OLDU? Chelsea, Romalu Lukaku'nun Roma'ya transferini resmen açıkladı ve 2021 yılında kulübe katılan oyuncunun artık Jose Mourinho ile çalışacağını açıkladı.

DAHA FAZLASI: Romelu Lukaku, Roma'da 90 numaralı formayı giyecek. Geçen sezonu Inter'de kiralık olarak geçiren Belçikalı oyuncu, 37 maçta 14 gol, 7 asist ile oynamıştı.

BÜYÜK RESİM: Romelu Lukaku kiralık sözleşmesi bittikten sonra Chelsea'ye geri dönecek. Oyuncunun Roma ile sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmuyor.

Haberin devamı aşağıda

NE SÖYLENDİ? Romelu Lukaku transferinin ardından şunları söyledi: "Roma taraftarları benim için inanılmazdı - başlamak için sabırsızlanıyorum. Buranın sahiplerinin büyük hedefleri var"

BİR FOTOĞRAFTA HİKAYE: