Romelu Lukaku, Inter'i galibiyete taşıdı: 2-0

Serie A'nın 22. haftasında Udinese'ye konuk olan Inter, Lukaku'nun ikinci yarıda kaydettiği gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

'da şampiyonluğun önemli adaylarından biri olan , 22. hafta maçında 'ye konuk oldu.

Golcü yıldızı Lautaro Martinez'in forma giyemediği maçta Milano ekibinin yeni transferleri Victor Moses ve Christian Eriksen karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Maça iyi bir başlangıç yapan ev sahibi ekipte Rodrigo De Paul, 10. dakikada kaleci Padelli'yi geçemezken Seko Fofana ise 17. dakikada bulduğu fırsatı gole çeviremedi.

Daha fazla takım

İlk yarı golsüz eşitlikle tamamlanırken ilk Serie A maçına çıkan Eriksen, 58. dakikada yerini Brozovic'e bıraktı.

Karşılaşmanın 64. dakikasında sahneye Romelu Lukaku çıktı. Barella'nın pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Belçikalı yıldız, ayak içiyle düzgün bir vuruş yaparak takımını öne geçirdi.

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Golün ardından hız kesmeyen konuk ekip 69. dakikada rakip kaleci Juan Musso'ya takılırken 71. dakikada penaltı kazandı. Soldan ceza sahasına giren Alexis Sanchez kaleciden sıyrılmak isterken yerde kaldı ve hakem beyaz noktayı gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Romelu Lukaku, top ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

Ev sahibi ekip kalan dakikalarda farkı azaltmak için girişimlerde bulunsa da gol bulmayı başaramadı ve maç Inter'in 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Bu galibiyetle birlikte puanını 51'e çıkaran Inter bir maçı eksik 'nun önünde zirve takibini sürdürürken Udinese 24 puanla 15. sırada kaldı.