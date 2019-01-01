Transfer

Romelu Lukaku, Inter için Milano'ya geldi

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Getty composite
Manchester United'ın Belçikalı golcüsünün Inter'e transferi artık tamamlanmak üzere...

Inter'in uzun süredir peşinde olduğu Manchester United'ın golcü ismi Romelu Lukaku, sağlık kontrollerinden geçmek üzere Milano'ya geldi.

Bilindiği üzere Goal, geçtiğimiz günlerde kulüpler arasındaki anlaşmanın büyük ölçüde sağlandığını duyurmuştu.

Milano-Malpensa Havalimanı'na gelen Lukaku'yu 500'e yakın Inter taraftarı karşıladı.

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Inter'in bu transfer için Manchester United'a yaklaşık 80 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği konuşuluyor.

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