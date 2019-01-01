Romelu Lukaku, Inter için Milano'ya geldi
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Inter'in uzun süredir peşinde olduğu Manchester United'ın golcü ismi Romelu Lukaku, sağlık kontrollerinden geçmek üzere Milano'ya geldi.
Bilindiği üzere Goal, geçtiğimiz günlerde kulüpler arasındaki anlaşmanın büyük ölçüde sağlandığını duyurmuştu.
Milano-Malpensa Havalimanı'na gelen Lukaku'yu 500'e yakın Inter taraftarı karşıladı.
Inter’in anlaşmaya vardığı Romelu Lukaku imza için Milano’da 👀 pic.twitter.com/Nk0Eian9DP— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) August 8, 2019
Inter'in bu transfer için Manchester United'a yaklaşık 80 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği konuşuluyor.