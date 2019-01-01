Romelu Lukaku, Inter için Milano'ya geldi

Manchester United'ın Belçikalı golcüsünün Inter'e transferi artık tamamlanmak üzere...

'in uzun süredir peşinde olduğu 'ın golcü ismi Romelu Lukaku, sağlık kontrollerinden geçmek üzere Milano'ya geldi.

Bilindiği üzere Goal, geçtiğimiz günlerde kulüpler arasındaki anlaşmanın büyük ölçüde sağlandığını duyurmuştu.

Milano-Malpensa Havalimanı'na gelen Lukaku'yu 500'e yakın Inter taraftarı karşıladı.

Inter’in anlaşmaya vardığı Romelu Lukaku imza için Milano’da 👀 pic.twitter.com/Nk0Eian9DP — Goal (@GoalTurkiye) August 8, 2019

Inter'in bu transfer için Manchester United'a yaklaşık 80 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği konuşuluyor.