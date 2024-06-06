Bonservisi Chelsea'de olan Belçikalı yıldız kariyerini farklı bir takımda sürdürme konusunda oldukça kararlı.

Sezonu Jose Mourinho yönetiminde açan Roma’da geçirdiği kiralık sezonun ardından bonservisini elinde bulunduran Chelsea’ye dönmeye hazırlanan Romelu Lukaku takımdan ayrılabileceğini ve yeni adresinin Suudi Arabistan olabileceğini ima etti. Adı Fenerbahçe ile de anılan Belçikalı golcünün artık kiralık olarak değil bonservisiyle transfer yapmak istediği öğrenildi.

Lukaku ne söyledi?

2021 yazında 114 milyon sterlin karşılığında Chelsea’ye katılan Lukaku, HLN’ye erdiği demeçte Suudi Arabistan’ın kariyeri adına geriye doğru bir adım olmayacağını söyledi. Suudi Arabistan’daki futbol seviyesinin her geçen gün yükseldiğini belirten yıldız oyuncu, “Suudi Arabistan birçok insanın düşündüğünden daha yüksek bir seviyeye çıkmaya hazırlanıyor. Giderek daha fazla futbolcu orada oynama eğiliminde olacak. Ayrıca oradaki taraftarların futbolu nasıl deneyimledikleri de önemli. Altyapının hala geliştirilmesi gerekiyor ama Avrupa'nın tüm büyük kulüpleri şunu biliyor ki Suudi Arabistan geliyor. Bunu sadece futbolda değil boksta, golfte ve Formula 1’de de görüyoruz” dedi.

Anderlecht'te bırakacak

Al Shabab'da oynayan Belçikalı takım arkadaşı Yannick Carrasco ile ülkedeki yaşam hakkında sık sık konuştuğunu belirten Lukaku, “Geleceğime ilişkin kontrol bende. Bir seçim yapacağım ve bunu açıkladığımda herkes benimle aynı fikirde olacak. Bu bir kadınla ilişki yaşamak gibi bir şey. Eğer artık birbirimize uymuyorsak neden birlikte kalalım ki?” dedi. Kariyerini altyapısından yetiştiği Anderlecht’te tamamlamak istediğini de belirten Lukaku, bunun insanların düşündüğünden daha erken gerçekleşeceğini söyledi.