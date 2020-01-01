Avrupa Ligi

Romelu Lukaku, Avrupa Ligi tarihine geçti!

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Romelu Lukaku Inter 2019-20
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Romelu Lukaku, Kupa 2 tarihine adını yazdırdı...

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Bayer Leverkusen ile karşı karşıya gelen Inter'de takımın golcü ismi Romelu Lukaku, bir rekora imza attı.

Karşılaşmanın 21. dakikasında kaydettiği golle takımını 2-0 öne geçiren Belçikalı yıldız, UEFA Avrupa Ligi / UEFA Kupası tarihinde bir ilke imza attı.

Lukaku, UEFA Avrupa Ligi / UEFA Kupası tarihinde üst üste çıktığı dokuz maçta da gol atmayı başaran ilk oyuncu oldu.

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    Bu alandaki bir önceki rekor, 2005 yılında üst üste çıktığı sekiz maçta da gol atan Alan Shearer'a aitti.

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