Romelu Lukaku, Avrupa Ligi tarihine geçti!

Romelu Lukaku, Kupa 2 tarihine adını yazdırdı...

UEFA çeyrek finalinde ile karşı karşıya gelen 'de takımın golcü ismi Romelu Lukaku, bir rekora imza attı.

Karşılaşmanın 21. dakikasında kaydettiği golle takımını 2-0 öne geçiren Belçikalı yıldız, UEFA Avrupa Ligi / UEFA Kupası tarihinde bir ilke imza attı.

Lukaku, UEFA Avrupa Ligi / UEFA Kupası tarihinde üst üste çıktığı dokuz maçta da gol atmayı başaran ilk oyuncu oldu.

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Bu alandaki bir önceki rekor, 2005 yılında üst üste çıktığı sekiz maçta da gol atan Alan Shearer'a aitti.