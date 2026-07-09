Romario'dan sonra... Brezilyalı eleştiriler Ancelotti'yi kuşatıyor

2026 Dünya Kupası’ndan erken elenmesinin ardından, Brezilya Milli Takımı’nın İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti’ye yönelik eleştiriler devam ediyor ve görevden alınması yönünde talepler yükseliyor.

Brezilya milli takımı, 2026 Dünya Kupası'nda Norveç'e 2-1 yenilerek son 16 turunda turnuvaya veda etti, ancak Brezilya Futbol Federasyonu, sözleşmesi 2030'a kadar devam eden Ancelotti'ye güvenini yenilemeyi planlıyor.

1994 Dünya Kupası'nı Seleção ile kazanan Brezilyalı efsane Romário, Ancelotti'ye yönelik eleştirilere öncülük etti ve görevden alınmasını talep ederek İtalyan teknik direktöre sert sözler yöneltti.

Romario şöyle konuştu: “Ben olsam sözleşmesini yırtıp atardım. Maçtan sonra, başkan olarak soyunma odasına giderdim ve şöyle derdim: ‘Pekala, çok teşekkürler, hoşça kal, cehenneme git. Ona dava açın, bakalım ne olacak.’”

Romario sözlerine şöyle devam etti: “Ancelotti’nin bu skandalın, yarattığı bu utanç verici durumun ardından Brezilya milli takımının teknik direktörü olarak kalmasının imkanı yok. Bunu önceki üç bölümde de söylemiştim, burada da tekrar ediyorum. Bu kabul edilemez, bir şeyler değişmeli. Durum böyle devam edemez, lanet olsun!”

"Foot Mercato" ağının aktardığına göre, Brezilya milli takımının eski teknik direktörü Vanderlei Luxemburgo ise şu yorumda bulundu: “Ancelotti Brezilyalı bir teknik direktör olsaydı, basın onun görevden alınmasını talep ederdi. Neymar’dan daha iyi oyuncularımız yok. Dünyadaki herhangi bir milli takım, onun gibi bir oyuncuyu korur.”

Porto Alegre merkezli “GZH” gazetesi de İtalyan teknik direktörü sert bir şekilde eleştirmekten geri durmadı ve “Brezilya Futbol Federasyonu’ndan biri Carlo Ancelotti’ye emir mi veriyor?” diye sordu.

Gazete şöyle devam etti: “Haland’ın topu hareket ettirdiği an (maçın bitiş düdüğünden sonra) Brezilya’da işlerin başlaması gerekirdi. Oysa Carlito, Ağustos sonuna kadar Brezilya’ya dönmeyecek.”

Ve şöyle devam etti: “Ancelotti’nin planı Brezilya’yı toptan korkutmaksa, gitmesi gerekir. Brezilya milli takımının ikinci sınıf bir Avrupa takımı karşısında sadece %34 top hakimiyetiyle oynaması mantıksız.”

Yurtiçinde karşılaştığı eleştirilere rağmen, Ancelotti’nin görevinden ayrılması pek olası görünmüyor. Öncelikle, İtalyan teknik direktörün görevden alınması çok maliyetli olacaktır; zira sözleşmesinin bitmesine dört yıl kalmış durumda ve yıllık 10 milyon avro maaş alıyor. Dolayısıyla, Ancelotti’nin görevden alınması durumunda Brezilya Futbol Federasyonu’nun çok büyük bir meblağ ödemesi gerekecek.

Buna ek olarak, Brezilya CNN'i, Brezilya milli takımının tecrübeli oyuncularının, bir dizi teknik direktör (Ramon Menezes, Fernando Diniz, Dorival Júnior, Carlo Ancelotti) ve federasyon başkanlarının (Ednaldo Rodrigues ve Samir Zoud) ardından, saha içinde ve dışında istikrarın sağlanması gerektiğini Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Samir Zoud'a ilettiklerini bildirdi (Ednaldo Rodriguez ve Samir Zoud) değişiminden sonra saha içinde ve dışında istikrar sağlanması gerektiğini bildirdiler. Oyuncular, Ancelotti’ye Endrick, Ryan ve Estevão gibi genç yeteneklere ve kaptan Vinícius Júnior’a dayanan yeni bir Brezilya milli takımı kurmak için gerekli sükunet ve istikrarın sağlanmasını talep ettiler.



