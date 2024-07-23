Romanya Teknik Direktörü Edward Iordanescu, EURO 2024'ün ardından görevi bıraktı.

Romanya Milîi Takımı Teknik Direktörü Edward Iordanescu, şimdi kariyerinde yeni bir meydan okuma arayışında. Tecrübeli teknik adam, 4 yıllık yeni bir sözleşme teklifini reddetti ve Romanya Futbol Federasyonu ile olan sözleşmesini feshetti

Avrupa ve Asya'dan ilgi var

Iordanescu, artık yeni bir profesyonel mücadeleye doğru adım atmaya hazır. Birçok Avrupa ve Asya kulübünün, tecrübeli teknik adamla ilgilendiği bildiriliyor.

Takımı EURO 2024'e taşıdı

Iordanescu, 2022 yılında Romanya Millî Takımı'nın teknik direktörü oldu ve Romanya futbolunun büyük turnuvalarda yer almadığı 8 yılın ardından Romanya'yı EURO 2024'e taşımayı başardı.

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Romanya, elemelerde İsviçre, İsrail, ve Kosova ile mücadele ettiği grubu yenilgi almadan tamamladı ve EURO 2024'e katıldı.

EURO 2024'te Belçika, Ukrayna ve Slovakya'nın yer aldığı gruptan da çıkmayı başaran Romanya, son 16 turunda Hollanda'ya elendi.

Iordanescu, daha önce Romanya'da Steaua Bükreş, CFR Cluj ve Astra Giurgiu gibi kulüplerde antrenörlük yaptı.