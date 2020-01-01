1. Lig

Romanya Ligi 16 takıma yükseltildi

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Pitch ball
Getty
14 takımlı Romanya 1. Ligi, 16 takıma yükseltilirken ligin köklü takımı Dinamo Bükreş de ligde kaldı.

Romanya 1. Ligi format değişikliğine gitti. Daha önce 14 takımla oynanan ligde bu sezon düşme kaldırılırken ligi son sırada bitiren takım play-off oynayacak.

Romanya'da normal sezon sona erdiğinde sıralamadaki ilk 6 takım şampiyonluk, son 8 takım kümede kalma grubunda oynuyordu. Kümede kalma grubunu 7. ve 8. sırada bitiren ekipler düşerken  6. sıradaki ekip 2. Lig'in 3'ncüsüyle play-off oynuyordu.

Bu sezon yapılan düzenlemeye göre 6. CSMS Iaşi ve 7. Dinamo Bükreş kümede kaldı. 8. sıradaki Chindia Targoviste ise play-off oynayacak.

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