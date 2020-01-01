Romanya Ligi 16 takıma yükseltildi
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Romanya 1. Ligi format değişikliğine gitti. Daha önce 14 takımla oynanan ligde bu sezon düşme kaldırılırken ligi son sırada bitiren takım play-off oynayacak.
Romanya'da normal sezon sona erdiğinde sıralamadaki ilk 6 takım şampiyonluk, son 8 takım kümede kalma grubunda oynuyordu. Kümede kalma grubunu 7. ve 8. sırada bitiren ekipler düşerken 6. sıradaki ekip 2. Lig'in 3'ncüsüyle play-off oynuyordu.
Bu sezon yapılan düzenlemeye göre 6. CSMS Iaşi ve 7. Dinamo Bükreş kümede kaldı. 8. sıradaki Chindia Targoviste ise play-off oynayacak.
Romanya'da sezon geçtiğimiz hafta biterken Cluj, 2019/20 sezonunun şampiyonu olmuştu.