Romano: "Milan önemli bir forvet transfer edecek"

Son saatlerde Meksika’dan, Milan’dan ayrılacak olan Santi Gimenez’e Porto’nun büyük ilgi gösterdiği yönünde haberler geldi. Fabrizio Romano, YouTube kanalında durumun son durumunu değerlendirirken, oldukça önemli bir noktaya dikkat çekti: Rossoneri bu yaz bir forvet transferi yapacak:





“Porto’nun bu olasılığı hakkında çok konuşuldu, Orlando City’den de söz edilmişti. Şu anda Porto’nun bu haberleri yalanladığını garanti edebilirim. Başkan Villas Boas ve Porto’da bu konuyla ilgilenen herkes, Santi Gimenez için görüşme yapmadıklarını belirtiyor. Bugün 25 Haziran, iki ay var: Ağustos sonuna kadar Porto ya da başka bir takım devreye girerse size haber vereceğiz. Ancak bugün Porto, Santi Gimenez için teklifte bulunmadığını veya görüşmelere başlamadığını yalanlıyor. Bence onun transfer süreci biraz daha ileride başlayacak, kesinlikle bazı gelişmeler olacak, bunu rahatlıkla söyleyebilirim: Milan önemli bir forvet transfer edecek. Milan’ın forvet hattında önemli bir transfer yapmasını bekliyorum. Buna kesin olarak inanıyorum; bu, Amorim ile Rossoneri yönetiminin birbirlerine söyledikleri önemli konulardan biri: Milan’ın forvet hattında bir transfer yapmasını bekliyorum. Santi Gimenez açısından bakıldığında, başka bir forvetin gelmesiyle birlikte onun ayrılışı konusunda hareketlilik olacağı açıktır. Ancak şu anda Porto’ya transferi söz konusu değil.”