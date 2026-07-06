Romano açıkladı: Mahrez'in yedeği, Al-Ahli'nin teklifini kabul etti

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, son saatlerde büyük bir sürpriz haber verdi; Suudi Al-Ahli’nin Cezayirli Riyad Mahrez’in yedeği ile sözleşme imzaladığını doğruladı.

Al-Ahli, takımı yeniden yapılandırmayı amaçlayan yeni yönetim planı kapsamında Mahrez’in sözleşmesini feshetmiş ve Fildişili Frank Kessié’nin sözleşmesini yenilememişti.

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Romano’nun canlı yayında belirttiğine göre, Sporting Lizbon’da forma giyen Portekizli Francesco Trincao, yaz transfer döneminde Al-Ahli’ye transfer olmayı kabul etti.

Kaynak, bu transferin Al-Ahly'ye Portekizli oyuncunun alacağı maaş dışında yaklaşık 45 milyon avroya mal olacağını belirtti.

Trincão şu anda efsane Cristiano Ronaldo ile birlikte Portekiz milli takımı kadrosunda Dünya Kupası finallerinde yer alıyor, ancak şu ana kadar sahaya çıkma şansı bulamadı.







