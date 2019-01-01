Roma'nın teknik direktör hedefi Maurizio Sarri!

Chelsea'nin Maurizio Sarri ile yollarını ayırması durumunda Roma, teknik direktörlük koltuğuna İtalyan hocayı getirmek istiyor.

ÖZEL HABER

'nin İtalyan teknik adam ile yollarını ayırması durumunda , Maurizio Sarri ile anlaşmak istiyor.

Premier Lig'de Chelsea'nin bekleneni verememesi sebebiyle Sarri baskı altında çalışmasına rağmen, şu anda kulüpteki görevine odaklanmış durumda.

ekibi, Eusebio Di Francesco ile yollarını ayırdıktan sonra sezon sonuna kadar Fransız teknik adam Claudio Ranieri ile anlaşmıştı. Fakat sözleşmenin kısa süreli olması, Serie A tarafında yazın hareketli bi dönemin geçeceğini gösteriyor.

Şu anda Roma'nın teknik ekibinde yer alan ve daha önce teknik ekibinde yer almış olan Franco Baldini'nin, daha önceden Sarri ile Vlad Chiriches'in transferinde yakın ilişkiler kurmuştu. Baldini'nin bu kez Sarri için devreye gireceği de gelen haberler arasında.

İtalyan teknik adamın Chelsea'deki geleceği belirsizliğini korurken, bu sezon ellerinde Şampiyonlar Ligi'ne katılma ve UEFA Avrupa Kupası hedefleri bulunuyor.

Chelsea şu anda Premier Lig'de 6. sırada olmasına rağmen UEFA 'nde şampiyonluk yaşayıp gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde edebilir.

Maurizio Sarri, üst üste gelen 4-0'lık mağlubiyeti ve 6-0'lık mağlubiyeti ile eleştiri oklarını üstüne çekmişti.

Carabao Kupası'nda Manchester City ile oynanan finalde Kepa ile Sarri ile yaşanan gerginlik, İtalyan hocanın daha da eleştirilmesine sebep olmuştu. Londra ekibi, daha sonrasında ligdeki Tottenham galibiyeti ve Avrupa Ligi'nde Malmö'yü yenerek üstündeki kara bulutları biraz da olsa dağıtmıştı.

Daha sonra Avrupa Ligi mücadelesinde galibiyeti, Sarri'nin biraz da olsa durumu toparlamasına yardım etmişti.

Fakat son maçta 'a karşı alınan 2-0'lık mağlubiyet ve olası bir Premier Lig'i ilk dört sıra dışında bitirme durumunda, Roman Abramovich'in ne kadar sabredeceği bilinmiyor.

İtalyan teknik adam geçtiğimiz günlerde kulüpten ayrılma durumunun söz konusu olmadığını söylese de Roma ve Baldini ile olan iyi ilişkileri bu transfer ihtimalini güçlendiriyor.