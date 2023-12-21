Roman Abramovich'in İstanbul'da garsonlara bıraktığı bahşişi duyunca fakirliğinizi iliklerinize kadar hissedeceksiniz

Chelsea'nin eski sahibi Roman Abramovich, Anadolu Hisarı'ndaki bir mekanda dudak uçuklatan bir hesap ve bahşiş ödedi.

Abramovich'in Chelsea ile ilişkisi kesildi

Putin ile yakınlığı nedeniyle yaptırımlara maruz kalmıştı

İstanbul'da lüks bir hayat yaşıyor

NE OLDU? Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le olan bağlantıları nedeniyle yaptırımlar uygulanan ve Chelsea'yi satmak zorunda kalan Roman Abramovich bir süredir hayatına İstanbul'da devam ediyor. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Abramovich geçtiğimiz gün Anadolu Hisarı'ndaki bir restorandaydı. Mekana iki arkadaşıyla birlikte giden Rus milyarder, Adana kebap, yağlı kara, küşleme ve kanat yedi. Abramovich, 85 bin TL hesap öderken garsonlara da 175 bin lira bahşiş bıraktı. Böylece cebinden 260 bin TL çıkan Chelsea'nin eski sahibi, koruma ordusu eşliğinde mekandan ayrıldı.

ABRAMOVICH'İN İSTANBUL'DA LÜKS HAYATI: Mirror gazetesinin haberine göre, Abramovich şu anda Anadolu Hisarı'nda Boğaz manzaralı bir evde yaşıyor. İddiaya göre Abramovich, borsanın önde gelen isimlerinden Ahmet Okumuş'tan bir mülk kiraladı ve burada yaşamak için ayda 40 bin sterlin (1 milyon 472 bin TL) ödüyor.

NE SÖYLENDİ? Mirror'ın haberine göre, çevrede yaşayanlara Abramovich sorulduğunda ise sadece gülerek cevap veriyorlar. Muhtemelen onlara bu soru ilk kez sorulmuyor. Mahalle sakinlerinin de Abramovich hakkında dışarıdan gelen sorular karşısında ağzını sıkı tuttuğu iddia ediliyor.