Abramovich, 19 yıllık saltanatını sona erdirerek mart ayında kulübü satma planını açıkladığında, Rus milyarder ısrarla kendisine bir fayda sağlamak istemediğini söylemişti.

Ancak Chelsea'nin Hükümete, Abramovich'in kulübe bir yatırım aracıyla borç verdiği 1,6 milyar Sterlin’in satış sürecinin bir parçası olarak kendisine tamamen geri ödenmesini istediğini bildirdi.

Bu durum, Abramovich'in varlıkları dondurulduktan sonra herhangi bir yeni alıcıyı onaylama hakkına sahip olan kültür, medya ve spor departmanını alarma geçirdi.

Chelsea'nin sahibi gerçek vaatlerine geri dönmedikçe, tüm anlaşmanın bloke edilmesi ve Mavilerin 117 yıllık tarihini sona erdirme ihtimali bulunuyor.

Ne söylendi?

Rus iş adamı, kulübün web sitesi aracılığıyla yaptığı kamuoyu açıklamasında ise şunları söylemişti: “Kredilerin geri ödenmesini talep etmeyeceğim.

“Bu benim için asla iş ya da parayla ilgili bir konu olmadı, oyun ve kulüp için saf bir tutkum vardı."

The Sun, Los Angeles Dodgers'ın ortak sahibi Todd Boehly'nin liderliğindeki konsorsiyuma "özel şartlar" vermesine rağmen - İngiltere'nin en zengin adamı Sir Jim Ratcliffe'in 4,25 milyar Sterlin’lik bir anlaşmada menfaati devam ediyor - Chelsea'nin süreçte bir değişiklik talep ettiğinin anlaşıldığını bildirdi.

Kulübün ana şirketi Fordstam aracılığıyla kulübün Abramovich'e borçlu olduğu satış gelirlerinin bir parçası olarak Jersey merkezli Camberley International Investment'a gönderilmesi gerektiğini savundu.

Abramovich'in adı, Channel Islands’ın hiçbir finansal listesinde görünmüyor, ancak şirketle bağlantılı olduğuna inanılıyor.

Hükümet, bunun bir endişe veya menfaat olmadığı konusunda ısrar eden önceki kamu açıklamalarına rağmen, Rus bankacılığının satış fonlarının önemli bir bölümünün olduğunu düşünüyor.

Ancak bakanlar, Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgaline verdiği destek nedeniyle İngiltere'nin yaptırım listesine alınmasının ardından Rusya'nın süreçten hiçbir şekilde yararlanmasını kabul etmeyeceklerini açıkça belirttiler.

Abramovich veya ilgili bir şirketin, son 19 yılda kulübe ödünç vermiş olduğu 1,6 milyar Sterlin ile ayrılabileceği fikri dün gece “başarısız” olarak tanımlandı.

Chelsea'nin tarşhe karışma olasılığı bulunuyor

Mavilere, kulübün işletme ruhsatının yalnızca 31 Mayıs'a kadar geçerli olduğu ve kulübün satın alma sürecinde olduğu tekrarlandı.

Hükümet tarafından kabul edilebilir bir anlaşma - Abramovich'in nakit almamasını sağlayan - o tarihe kadar gerçekleşmedikçe kulübün kapanma olasılığı var.

Bu arada, Ratcliffe ve Ineos'un, Abramovich'in seçtiği komisyoncular olan ABD'li yatırım grubu Raine tarafından Chelsea’nin satışının dışında bırakılmasından dolayı hüsrana uğradıkları ortaya çıktı.

Ratcliffe, cuma günü teklifini verdikten sonra New York merkezli şirketin Jim ile ilişki kurmasını bekliyordu.

Raine şimdiye kadar Ineos'a yanıt vermeyi bile reddetti.

Ineos, Raine'in ABD'li bir şirketle anlaşma fikrinde olduğuna inanıyor, ancak Chelsea taraftarlarının Boehly teklifinin yüzde 66'sının risk sermayesi şirketi Clearlake tarafından finanse edileceğinden endişe etmesi gerektiğini düşünüyor.

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