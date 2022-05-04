Liverpool yıldızı Mohamed Salah intikam peşinde koşuyor ve Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid ile karşılaşmak istiyor.

Salah ve Liverpool yarı finalin ikinci ayağında Villarreal'i 3-2 toplamda ise 5-2 yenerek finalde yerini aldı.

Madrid, çarşamba günkü diğer son dört maçından önce Manchester City'yi geçerse, iki takım arasında 2018 finalinin rövanşı niteliğinde bir maç oynanmış olacak.

Salah neden finalde Madrid ile karşılaşmak istiyor?

Mısırlı yıldız, 2018 finalinin ilk yarısında Sergio Ramos ile mücadele ederken omzundan sakatlanarak final maçında sahayı terk etmek zorunda kalmıştı.

Paris’teki finalde rakip olarak Manchester City'yi mi yoksa Real Madrid'i mi tercih edeceği sorusuna Salah, BT Sport'a şunları söyledi: "Evet, Madrid ile oynamak istiyorum.

"City gerçekten zorlu bir takım, bu sezon onlara karşı birkaç kez oynadık. Kişisel olarak sorarsanız Madrid'i tercih ederim."

Daha sonra İspanyol ekibinden intikam almak isteyip istemediği sorulduğunda Salah, “2018 finalinde onlara karşı kaybettik, bu yüzden onlara karşı oynamak ve maçı kazanmak istiyorum" yanıtını verdi.

Salah, Liverpool'un karakterini övdü

Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki ilk maçı 2-0 kazanmasına rağmen Liverpool için ikinci maçta işler o kadar da kolay değildi.

Villarreal ilk yarıda iki gol birden buldu ve bir anda 2-0 öne geçmeyi başardı, ancak Liverpool son 45 dakikada Fabinho, Luis Diaz ve Sadio Mane'nin golleriyle karşılaşmayı kazandı ve finale çıkmayı başardı.

Salah, "İlk yarı zordu, ama sonra soyunma odasına gittik ve hocamız bize bir şeyler anlattı ve biz de birbirimizle konuştuk.

"Soyunma odasındaki bu karakter ve kişilik bizim en iyi takım olduğumuzu gösteriyor. Bu yüzden, deplasmanda oynadığımız bu zorlu maçı 2-0 geriden gelerek 3-2 kazanmayı başardık” dedi.

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