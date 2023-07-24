Romain Saiss'ten Beşiktaş'ı krize sürükleyecek açıklama: "Şenol Güneş takımda sorunlara neden oldu"

Beşiktaş'a veda eden Romain Saiss, teknik direktör Şenol Güneş nedeniyle Al Sadd'a transfer olduğunu söyledi.

Romain Saiss, Al Sadd'a transfer oldu

Şenol Güneş ile sorun yaşadığını söyledi

Deneyimli teknik direktörü eleştirdi

NE OLDU? Beşiktaş, Romain Saiss'in Al Sadd'a 2.5 milyon euro karşılığında transfer olduğunu duyurdu. Faslı oyuncu takımdan ayrılığının ardından teknik direktör Şenol Güneş hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

NE SÖYLENDİ? Foot Mercato'ya konuşan Saiss şunları söyledi: "Beşiktaş'tan Şenol Güneş yüzünden ayrıldım. Şenol Güneş, Beşiktaş'ta sorunlara neden oldu. Sportif direktör bile ayrılmak istedi. Basının önünde kendinizi iyi gösterip, sonra da birebir konuşmalarda tam tersi şeyler söyleyemezsiniz. Şenol Güneş, ülkem için sakat şekilde yarı final oynadım diye beni basının önünde eleştirdi, sonra bana iyi oynadığımı söyledi. Kulüple, taraftarla veya takım arkadaşlarımla sorunum yoktu."

BÜYÜK RESİM: Romain Saiss, 2022 Dünya Kupası'nda dördüncü olan Fas'a kaptanlık yaptı. 33 yaşındaki savunmacı turnuvada sakatlansa da çeyrek final mücadelesine kadar takıma eşlik etti.