Roma'dan "Kahramanlar" serisi

İtalyan devi, taraftarları önünde çıkacağı ilk maçı koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarına adayacağını duyurdu.

Koronavirüs salgınının en yoğun yaşandığı ve binlerce insanın hayatından olduğu İtalya'nın büyük kulüplerinden , yeni bir yardım kampanyası başlattı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından ve internet sitesinten yapılan açıklama ile "Heroes" yani "Kahramanlar" adlı bir seri başlatıldığı duyuruldu. Buna göre Roma, taraftarları önünde çıkacağı ilk futbol müsabakasını koronavirüs salgını ile birebir mücadele eden sağlık çalışanlarına armağan edecek.

Tüm dünyada ve İtalya'da hastalık ile savaşan doktorların, hemşirelerin ve sağlık personellerinin onurlandırılacağını açıklayan Roma, Kahramanlar serisi ile yapılacakları şöyle listeledi:

Daha fazla takım

"- Bu kriz sırasında gösterdikleri özverili çabalarını takdir etmek amacıyla; futbolun geri döndüğü ve taraftarların yeniden tribünlere girdiği ilk maçımızda sağlık çalışanları için ücretsiz olarak 5 bin adet bilet sunacağız.

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- Koronavirüs salgını sırasında İtalya'da hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını onurlandıracağız.

- O maç için satılan biletlerden elde edilen gelirin bir kısmıyla, kulübün koronavirüsle mücadele kapsamında başlattığı yardım kampanyası üzerinden Roma'daki hastanelere ekipman ve tıbbi malzeme alınacak.

- Önümüzdeki sezonun başından itibaren sağlık çalışanlarına özel indirimli bilet hizmeti vereceğiz."