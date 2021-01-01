Roma'da Dzeko'nun kaptanlığı alındı

Roma'da yeniden takımla çalışmalara çalışmalara başlayan Edin Dzeko'nun takım kaptanlığı alındı.

Roma'da bir süre önce soyunma odasında teknik direktör Paulo Fonseca ile tartıştığı için kadro dışı bırakılan Edin Dzeko, kadroya geri döndü.

Transferin son günlerinde takımdan ayrı çalışan ve adı Alexis Sanchez takasıyla Inter ile de anılan ancak takımda kalan Dzeko'nun Fonseca gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yeniden takımla çalışmalara başladı.

Öte yandan kadro dışı kalmadan önce takım kaptanlığını yürüten 34 yaşındaki oyuncunun takım kaptanlığı ise alındı. Kulübün Portekizli genel müdürü Tiago Pinto bu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kulüplerin koruması ve uygulaması gereken kurallar olduğuna inanıyorum. Şu an için kaptanımız Dzeko değil ancak hepimiz kulübümüzün iyiliği için çalışıyoruz ve Dzeko'nun da bu doğrultuda elinden geleni yapacağına inancımız tam" dedi.