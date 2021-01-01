Roma'da Allegri ve Sarri sesleri
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İtalyan basını İtalya Kupası'nın son 16 turunda Spezia'ya 4-2 yenilerek kupaya veda eden Roma'da teknik direktör Paulo Fonseca'nın koltuğunun sallandığını öne sürdü.
Serie A'da lider Milan'ın dokuz puan gerisine düşen Roma'da Fonseca'nın yerine düşünülen isimlerin ise ligin son iki şampiyonu Massimiliano Allegri ve Maurizio Sarri olduğu ifade edildi.
Juventus ile olan kontratlarının devam ediyor olmasından ötürü önümüzdeki yaza dek takım çalıştırmayı düşünmeyen bu iki teknik adamdan biriyle anlaşma zemini arayan Roma'nın geçici çözüm planının ise Walter Mazzarri ve Luciano Spalletti olduğu belritildi.
Geçtiğimiz sezonu Paulo Fonseca yönetiminde beşinci sırada tamamlayan Roma, UEFA Avrupa Ligi'nde yer aldığı A Grubu'nu ilk sırada tamamlamıştı.