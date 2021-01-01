Roma'da Allegri ve Sarri sesleri

İtalya Kupası'na veda eden Roma'da teknik direktör Paulo Fonseca'nın koltuğu sallanıyor

İtalyan basını İtalya Kupası'nın son 16 turunda Spezia'ya 4-2 yenilerek kupaya veda eden 'da teknik direktör Paulo Fonseca'nın koltuğunun sallandığını öne sürdü.

'da lider 'ın dokuz puan gerisine düşen Roma'da Fonseca'nın yerine düşünülen isimlerin ise ligin son iki şampiyonu Massimiliano Allegri ve Maurizio Sarri olduğu ifade edildi.

ile olan kontratlarının devam ediyor olmasından ötürü önümüzdeki yaza dek takım çalıştırmayı düşünmeyen bu iki teknik adamdan biriyle anlaşma zemini arayan Roma'nın geçici çözüm planının ise Walter Mazzarri ve Luciano Spalletti olduğu belritildi.

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Geçtiğimiz sezonu Paulo Fonseca yönetiminde beşinci sırada tamamlayan Roma, UEFA 'nde yer aldığı A Grubu'nu ilk sırada tamamlamıştı.