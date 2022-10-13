İtalyan efsane, eski defterleri kapatmak istese de şimdilik bu durum zor görünüyor.

NE OLDU? Corriere della Sera, efsane İtalyan futbolcunun şimdi ayrı olduğu eski karısını Rolex saatlerini almakla suçladığını bildirdi. Totti, eski eşinin çantalarını sakladığını ve muhtemelen saat koleksiyonuyla ilgili bir "takas" umduğunu açıkladı. Times ayrıca, Roma efsanesinin elinde Blasi'nin 4.000 Euro değerinde olduğu bildirilen ayakkabılarının bulunduğunu da iddia ediyor. NE DEDİLER: Totti, Corriere della Sera ile yaptığı röportajda şunu söyledi: "Ne yapabilirdim? Takas edebileceğimizi umarak çantalarını sakladım." ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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Instagram.com/ilaryblasi

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SIRADA NE VAR? 2022'de ayrılan Totti ve Blasi çifti arasındaki mal varlığı sorunu şimdi mahkemede çözülecek.

İlk duruşma 14 Ekim'de yapılacak ve duruşmadan önce Blasi, Instagram sayfasında bir Rolex mağazasının önünde durup kameraya göz kırptığını gösteren bir video yayımlamıştı.

Bu paylaşımın ardından sinir krizine giren Totti, eski eşinin çantalarını ve ayakkabılarını rehin alarak bir takas teklifinde bulunacak.